Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 42 тис. осіб

Пасажиропотік залишився на рівні попередньої доби
За минувшие сутки, 15 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли 42 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Как отмечается, вчера общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным на уровне предыдущих суток.
В общем вчера через КПВВ проследовало 42 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/60; "Марьинка" – 30/60; "Новотроицкое" – 30/85; "Гнутово" – 25/40.
Утром 16 февраля все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые согласно зимнему графику работы и работают в штатном режиме.
Напомним, сутками ранее, 14 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли более 40 тыс. лиц.
РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки, 15 февраля, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.