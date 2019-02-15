Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

На Донбасі трохи зріс потік через лінію розмежування
За минулу добу, 14 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вчора контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули 40,5 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:
В даний час усі КПВВ працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/45; "Мар'їнка" - 50/100; "Новотроїцьке" - 10/60; "Гнутове" - 40/40.
Нагадаємо, вчора в районі КПВВ "Майорське" через провокацію бойовиків так званої "Донецької народної республіки" 46 осіб залишилися в сірій зоні. Зокрема, громадян пропустили в сіру зону за 10 хвилин до закриття українського КПВВ.
За останніми даними, українська сторона продовжила роботу пункту пропуску і оформила людей.