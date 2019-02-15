Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На Донбасі трохи зріс потік через лінію розмежування

За минулу добу, 14 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули 40,5 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8780 осіб і 925 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 8875 осіб і 1390 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7855 осіб і 1335 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4765 осіб і 1005 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10190 осіб.

В даний час усі КПВВ працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/45; "Мар'їнка" - 50/100; "Новотроїцьке" - 10/60; "Гнутове" - 40/40.

Нагадаємо, вчора в районі КПВВ "Майорське" через провокацію бойовиків так званої "Донецької народної республіки" 46 осіб залишилися в сірій зоні. Зокрема, громадян пропустили в сіру зону за 10 хвилин до закриття українського КПВВ.

За останніми даними, українська сторона продовжила роботу пункту пропуску і оформила людей.