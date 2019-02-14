Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 39 тис. осіб

Всі КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися за графіком

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 39 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня все пункты пропуска на линии разграничения открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/55; "Марьинка" - 80/70; "Новотроицкое" - 150/80; "Гнутово - 40/30.

В то же время за минувшие сутки отмечается снижение потока. Вчера КПВВ пересекли 38,8 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9225 человек и 1040 транспортных средств;

"Марьинка" - 8335 человек и 1380 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7390 человек и 1335 транспортных средств;

"Гнутово" - 4270 человек и 925 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9630 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 13 февраля ранение получил один украинский военный.

Ранее в пресс-центре ООС заявили, что пророссийские боевики обстреляли жилой дом в поселке Зайцево на Горловском направлении.