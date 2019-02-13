Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Прикордонники відзначають зростання потоку через КПВВ

За минулу добу, 12 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вранці всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі. Сьогодні в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 60/50; "Новотроїцьке" - 40/50; "Гнутове" - 25/35.

Також прикордонники відзначили зростання потоку через пункти пропуску. Напередодні КПВВ перетнули 40,1 тисячі осіб і 4,6 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8855 осіб і 925 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 8665 осіб і 1425 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7495 осіб і 1315 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4605 осіб і 965 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10025 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий будинок в селищі Зайцеве на Горлівському напрямку.

Зазначимо, з початку року при перетині КПВВ на Донбасі померли 10 осіб.