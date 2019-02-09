Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють у штатному режимі

За минувшие сутки, 8 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 37,9 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

На сегодняшнее утро в КПВВ находится такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/50; "Марьинка" – 40/60; "Новотроицкое" – 30/60; "Гнутове" – 25/25.

Всего за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущего дня. В общей сложности через КПВВ проследовало 37,9 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 8400 человек и 880 транспортных средств;

"Марьинка" – 8255 человек и 1290 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 7350 человек и 1280 транспортных средств;

"Гнутове" – 4105 лиц и 925 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 9810 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Красный Крест доставил 7 грузовиков гумдопомоги на Донбасс. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гуманитарной помощи, а именно – продуктовые и гигиенические наборы, оргтехнику, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование.