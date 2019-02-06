Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі

За минувшие сутки, 5 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли почти 35 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что за минувшие сутки отмечается увеличение потока. В частности, КПВВ пересекли 34,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7510 человек и 865 транспортных средств;

"Марьинка" - 7160 человек и 1155 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6870 человек и 1280 транспортных средств;

"Гнутово" - 3665 человек и 825 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9705 человек.

Сегодня все пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. Утром в очередях находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/55; "Марьинка" - 40/30; "Новотроицкое" - 45/50; "Гнутово" - 40/50.

Напомним, вчера на подъезде к пункту пропуска "Марьинка" в результате ДТП погибли шесть человек.

Отметим, на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское" полицейские задержали бывшего работника исправительной колонии "ДНР".