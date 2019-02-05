Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

На Донбасі трохи зріс потік через пункти пропуску

За минувшие сутки, 4 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 30 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера отмечалась тенденция к росту потока. В частности, КПВВ пересекли 30,4 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6620 человек и 800 транспортных средств;

"Марьинка" - 5995 человек и 1085 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5610 человек и 1100 транспортных средств;

"Гнутово" - 2990 человек и 705 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9230 человек.

Утром на КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/40; "Марьинка" - 100/50; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что в оккупированных районах Донбасса ужесточили пропускной режим, чтобы не допустить оттока мужчин.

Отметим, за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.