Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Пасажиро-транспортний потік залишається динамічним та значно збільшився

За минувшие сутки, 1 февраля 2019 года, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли 36,7 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Пограничники отметили, что вчера, по сравнению с предыдущими сутками, пассажиро-транспортный поток остается более динамичным и значительно увеличился. Всего за минувшие сутки проследовало 36,7 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 7840 человек и 945 транспортных средств;

"Марьинка" – 7750 человек и 1355 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 6865 лиц и 1275 транспортных средств;

"Гнутове" – 3440 человек и 755 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 10815 человек.

Также отмечается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 40/50; "Марьинка" – 60/60; "Новотроицкое" – 35/20; "Гнутове" – 20/30.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдался полицейским. Во время дежурства на КПВВ "Новотроицкое" к работнику Волновахского отдела полиции обратилась обратилась 32-летняя жительница оккупированной территории, которая рассказала, что работала в исправительной колонии "ДНР".