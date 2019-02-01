Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб

Усі КПВВ зранку 1 лютого відкрилися за графіком зимового періоду
За минулу добу, 31 січня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули 32,6 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що зранку 1 лютого, усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. За минулу добу через КПВВ прослідувало 32,6 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів:
Також зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 40/50; "Мар’їнка" – 60/50; "Новотроїцьке" – 10/45; "Гнутове" – 15/35.
РБК-Україна писало, під час чергування на КПВВ "Новотроїцьке" 31 січня до працівника Волноваського відділу поліції звернулася звернулася 32-річна жителька окупованої території, яка розповіла, що працювала у виправній колонії "ДНР".
Нагадаємо, під час перетину лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської 28 січня помер чоловік.