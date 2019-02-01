Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб

Ілюстративне фото ( police.dn.ua)

Усі КПВВ зранку 1 лютого відкрилися за графіком зимового періоду

За минулу добу, 31 січня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули 32,6 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що зранку 1 лютого, усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. За минулу добу через КПВВ прослідувало 32,6 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 7565 осіб та 915 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 6650 осіб та 1105 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5845 осіб та 1110 транспортних засобів;

"Гнутове" – 3010 осіб та 685 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 9520 осіб.

Також зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 40/50; "Мар’їнка" – 60/50; "Новотроїцьке" – 10/45; "Гнутове" – 15/35.

РБК-Україна писало, під час чергування на КПВВ "Новотроїцьке" 31 січня до працівника Волноваського відділу поліції звернулася звернулася 32-річна жителька окупованої території, яка розповіла, що працювала у виправній колонії "ДНР".

Нагадаємо, під час перетину лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської 28 січня помер чоловік.