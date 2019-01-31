Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися згідно графіку

За минувшие сутки, 30 января, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли более 36 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что утром КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме. Поток через пункты пропуска остается на уровне предыдущих суток - КПВВ пересекли 36500 человек и 4200 транспортных средств:

"Майорское" - 8570 человек и 960 транспортных средств;

"Марьинка" - 7410 человек и 1220 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6800 человек и 1150 транспортных средств;

"Гнутово" - 3500 человек и 800 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10260 человек.

Сегодня утром в КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/65; "Марьинка" - 50/40; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 30/30.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики не пропустили патруль мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированную Горловку. Украинская сторона СЦКК заявила о недопустимости таких действий в отношении независимых наблюдателей.