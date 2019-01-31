Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися згідно графіку
За минувшие сутки, 30 января, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли более 36 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что утром КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме. Поток через пункты пропуска остается на уровне предыдущих суток - КПВВ пересекли 36500 человек и 4200 транспортных средств:
Сегодня утром в КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/65; "Марьинка" - 50/40; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 30/30.
Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики не пропустили патруль мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированную Горловку. Украинская сторона СЦКК заявила о недопустимости таких действий в отношении независимых наблюдателей.