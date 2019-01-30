Бойовики не пропустили патруль СММ ОБСЄ до Горлівки

Іллюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Українська сторона СЦКК заявила, що такі провокаційні дії російсько-окупаційних військ по відношенню до легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЕ неприпустимі

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook, з посиланням на дані звіту СММ ОБСЕ за 29 січня 2019 рік.

Повідомляється, що на блокпості збройних формувань у місті Горлівка (на північному сході від Донецька) бойовик у камуфляжному одязі наказав патрулю Місії залишити цей район, посилаючись на те, що його командир не був поінформований про їхнє прибуття.

"Через деякий час інший бойовик у камуфляжному одязі повідомив спостерігачам Місії про те, що він переговорив із "людьми з Донецька" і патруль міжнародних спостерігачів повинен залишити даний район. Крім того, він зауважив, що спостерігачі СММ не мають права перебувати на блокпості та спілкуватися з присутніми там цивільними особами", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК відреагувала на дії бойовиків і заявила, що такі провокаційні дії російсько-окупаційних військ по відношенню до легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЕ неприпустимі.

"Свої підступні дії збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі намагаються приховати від міжнародних спостерігачів, забороняючи їм здійснювати моніторинг під приводом того, що на даних ділянках, нібито, ведеться "розмінування" чи відсутні "накази від їхнього командування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляла, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.