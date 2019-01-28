Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 28 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Прикордонники відзначають зниження потоку через КПВВ

За минулу добу, 27 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули майже 28 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу відзначається зниження потоку через КПВВ. Зокрема, пункти пропуску перетнули 23,7 тисячі осіб і 3,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 6060 осіб і 755 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 5555 осіб і 960 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 4895 осіб і 1020 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2565 осіб і 680 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 4530 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 60/50; "Новотроїцьке" - 50/50; "Гнутове" - 20/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом відновили роботу.

Відзначимо, 26 січня на контрольних пунктах "Чаплинка" і "Каланчак" був обмежений пропуск транспортних засобів в результаті збою однієї з систем митниці.