Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 38 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вранці на КПВВ в чергах стояли майже 400 автомобілів

За минулу добу, 24 січня, пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 38 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі. Вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/60; "Мар'їнка" - 70/70; "Новотроїцьке" - 30/55; "Гнутове" - 30/25.

За минулу добу відзначається зростання пасажиро-транспортного потоку, КПВВ перетнули 38,3 тисячі осіб і 4,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8955 осіб і 940 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 8640 осіб і 1365 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8005 осіб і 1350 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3325 635 осіб і транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9430 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вступив в силу закон про розмінування на Донбасі. Документ передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати і виконувати розмінування.

За даними штабу ООС, сьогодні на Донбасі не було зафіксовано обстрілів.