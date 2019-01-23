Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 22 січня, перетнули 36,3 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 36,3 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7960 осіб та 850 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8150 осіб та 1355 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7375 осіб та 1195 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3965 осіб та 800 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8795 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/50; "Мар’їнка" - 40/50; "Новотроїцьке" - 60/30; "Гнутове" - 30/20.

Раніше РБК-Україна писало, що у роботу контрольно-пропускних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на Донбасі у день виборів, 31 березня 2019 року, буде внесено зміни.

Для уникнення черг у пунктах пропуску в Луганській та Донецькій областях в день голосування Держприкордонслужба планує перевести їх на інший розпорядок роботи: або продовжити робочий день, або додати кількість співробітників.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу, 22 січня, 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Внаслідок обстрілів був поранений 1 український військовослужбовець.