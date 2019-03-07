Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнула 41 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На КПВВ на Донбасі спостерігаються черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 6 березня, перетнула 41 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що пасажирський транспортний потік на КПВВ залишається динамічним і характеризується певним зростанням в порівнянні з попередньою добою. Всього через лінію розмежування перетнули 41000 осіб та 5000 транспортних засобів:

"Майорське" - 9405 осіб і 1155 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 8410 осіб і 1410 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8030 осіб і 1420 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4460 осіб і 1050 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10680 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/40; "Мар'їнка" - 30/50; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 10/15.

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомило, що число перетинів адміністративної межі з анексованим Кримом у Херсонській області в лютому знизилося на 13,94%.

Раніше також повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли піротехніків і ремонтні бригади.