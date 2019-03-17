Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 41 тис. осіб

Всі КПВВ вздовж лінії розмежування відкрилися відповідно до весняного графіку

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 16 марта, пересекли 41,6 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что поток через КПВВ на Донбассе характеризуется незначительным уменьшением по сравнению с прошлым днем, в частности, пункты пропуска пересекли 41600 лиц и 5500 транспортных средств:

"Майорское" - 97880 человек и 1140 транспортных средств;

"Марьинка" - 9530 человек и 1585 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8440 человек и 1530 транспортных средств;

"Гнутово" - 5170 человек и 1215 транспортных средств

"Станица Луганская" - 8715 человек.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 30/80; "Гнутово" - 30/20.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, на КПВВ "Новотроицкое" в связи с реконструкцией не будет проводиться пропуск граждан через линию разграничения.

Добавим, за прошедшие сутки, 16 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный. Российские оккупационные войска дважды открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил. При этом применялось запрещенное вооружение.