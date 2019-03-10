Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 23 тис. осіб

Всі пункти пропуску вздовж лінії розмежування відкрилися за весняним графіком

В течение прошлых суток, 9 марта, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) вдоль линии разграничения на Донбассе пересекли более 23 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открылись соответственно к весеннему графику и работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался небольшим повышением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера через КПВВ проследовало 23,2 тыс. лиц и 2,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 5479 человек и 678 транспортных средств;

"Марьинка" - 4650 человек и 885 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4240 человек и 847 транспортных средств;

"Гнутово" - 2060 человек и 575 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6755 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 0/30; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/20.

Напомним, в субботу, 9 марта, военнослужащие из состава Объединенных сил задержали боевика так называемой "ЛНР", который заявил о желании перейти на сторону Украины. У задержанного обнаружили автомат Калашникова АК-74, военный билет "ЛНР", изданный в городе Алчевске, денежные знаки банка России, отпускной билет, справку о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие документы.