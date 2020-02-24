На пункті пропуску на Донбасі помер чоловік

На контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" помер чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook правозахисної організації "Право на захист".

Повідомляється, що сьогодні вранці 80-річний чоловік разом з дружиною їхав з окупованої Макіївки до Дніпра. Ще в автомобілі, який віз їх з нульового блокпоста, пенсіонеру стало погано. На паспортному контролі він втратив свідомість, лікарі одразу почали надавати йому першу допомогу.

"Разом з лікарями швидкої допомоги з Мар'їнки вони 25 хвилин здійснювали серцево-легеневу реанімацію. Врятувати чоловіка не вдалося. О 10:42 медичні працівники змушені були констатувати смерть пенсіонера", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2019 році смертність на КПВВ в Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40% у порівнянні з 2018 роком. Зокрема, на КПВВ в Луганській області у 2019 році померли 10 осіб і ще 9 - на КПВВ в Донецькій області.

Зазначимо, пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік.