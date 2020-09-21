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Пункт пропуску на кордоні з Білоруссю відновив роботу, в черзі стоять сотні авто

Чернігівська область, Понеділок 21 вересня 2020 23:51
Пункт пропуску на кордоні з Білоруссю відновив роботу, в черзі стоять сотні авто
Фото: черга вантажівок (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області поновив роботу пункт пропуску “Нові Яриловичі”. Обмежувальні заходи були впроваджені через поширення коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Водночас, закриття пункту пропуску “Нові Яриловичі” призвело до накопичення транспортних засобів в пункті пропуску “Виступовичі”. У черзі на в’їзд в Україну наразі перебуває близько 550 транспортних засобів, на виїзд - 250.

Раніше на пункті пропуску "Виступовичі" на українсько-білоруському кордоні утворилася велика черга транспортних засобів, переважно вантажівок.

Нагадаємо, пункт пропуску "Нові Яриловичі" був закритий через спробу декількох сотень хасидів-паломників потрапити в Україну попри закриття кордону.

Ввечері 18 вересня стало відомо, що хасиди-паломники повністю звільнили територію на кордоні з Україною біля прикордонного поста "Нові Яриловичі".

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