Пучдемона звільнили з-під варти. Але він має залишатися на Сардинії

Італійська влада звільнила з-під варти колишнього главу уряду іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона. Але зобов'язали його залишатися в країні, поки буде розглядати ордер на його арешт і екстрадицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Periodico .

Повідомляється, що Апеляційний суд Сассарі вирішив звільнити його без особливих запобіжних заходів, але Пучдемон не зможе залишити Сардинію протягом наступних двох тижнів, поки італійський суд не обговорить європейський ордер на арешт.

У той же час, за даними газети ABC, яка посилається на главу офісу Пучдемона Хосепа Луїса Алайя, політик має залишатися на Сардинії до неділі.