Пучдемона виключили зі списків на виборах до Європарламенту

Центральна виборча комісія Іспанії виключила зі списків на майбутніх 23-26 травня виборах в Європарламент колишнього голову каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона і ще двох каталонських політиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Крім Пучдемона зі списків виключили екс-міністра охорони здоров'я Каталонії Тоні Коміна і колишнього міністра освіти автономного співтовариства Клару Понсаті.

Згідно з іспанським законодавством, на момент набуття чинності свого мандату євродепутат повинен скласти присягу в Мадриді, а в разі повернення в Іспанію Пучдемону і його соратникам, які переховуються за кордоном, загрожують затримання та судовий процес.

Заззначається, що наразі Верховний суд Іспанії не може призначити дату слухань, оскільки місцеве правосуддя не дозволяє проводити засідання за відсутності обвинуваченого.

Зазначимо, влада Іспанії звинувачує Пучдемона, Коміна і Понсаті в розтраті бюджетних коштів, а Пучдемона і Коміна ще й у "бунті".

Нагадаємо, раніше колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон підтвердив намір брати участь у травневих виборах в Європарламент від своєї політичної сили "Разом за Каталонію".