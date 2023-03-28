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ПЦУ создала религиозную организацию в Почаевской лавре, несмотря на аренду УПЦ МП

Фото: ПЦУ создала религиозную организацию в Почаевской лавре (pomisna.info)
Автор: Иван Носальский

Синод Православной церкви Украины поддержал создание религиозной организации в Почаевской лавре, которая сейчас находится в аренде у Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"В составе Тернопольской епархии Православной Церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор", - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что аренда Почаевской лавры для УПЦ МП действует до 2052 года.

При этом Синод поддержал обращение митрополита Эпифания к монахам Киево-Печерской Лавры с призывом "освободиться от московского ига".

Также в ПЦУ для сохранения монашеской жизни решили просить выделить помещение на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Напомним, ранее стало известно, что Почаевскую лавру начали возвращать государству. Уже было открыто уголовное производство, поскольку УПЦ МП не допускает представителей заповедника в церковь, на которую завершилась аренда.

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УПЦ МППЦУПочаїв