ПЦУ создала религиозную организацию в Почаевской лавре, несмотря на аренду УПЦ МП

Синод Православной церкви Украины поддержал создание религиозной организации в Почаевской лавре, которая сейчас находится в аренде у Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"В составе Тернопольской епархии Православной Церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор", - сказано в сообщении.
Стоит заметить, что аренда Почаевской лавры для УПЦ МП действует до 2052 года.
При этом Синод поддержал обращение митрополита Эпифания к монахам Киево-Печерской Лавры с призывом "освободиться от московского ига".
Также в ПЦУ для сохранения монашеской жизни решили просить выделить помещение на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Напомним, ранее стало известно, что Почаевскую лавру начали возвращать государству. Уже было открыто уголовное производство, поскольку УПЦ МП не допускает представителей заповедника в церковь, на которую завершилась аренда.
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