В ПЦУ рассказали, действительно ли пятница 13-е "несчастливый" день

Стоит ли украинцам бояться "несчастливого" дня

В ПЦУ отмечают: страхи относительно якобы "несчастливой" пятницы, 13-го, являются очередным предрассудком, свидетельствующим лишь о слабости веры и неуверенности в собственных силах.

"Никакие цифры, как и дни недели, месяца или календарного года, не несут в себе никакой "магической силы" и не влияют на нашу жизнь ни отрицательно, ни положительно", - рассказали верующим.

Уточняется, что "хорошими" днями или "плохими" делаем их мы, люди.

"И если захотеть, то и пятницу, 13-е, можно сделать очень счастливым и полезным днем", - уверены в ПЦУ.

Происхождение предрассудков и мифов насчет пятницы, 13-го

Научное название фобии насчет этого дня - параскаведекатриафобия (с греческого языка: παρασκευή - "пятница", δεκατρείς - "тринадцать" и φόβος - "страх") и происходит она не из украинской культуры.

"Она была заимствована через кино, литературу, искусство из других краев. Версий происхождения достаточно много: от мифической казни якобы именно в этот день вождей ордена рыцарей-тамплиеров и до древних скандинавских мифов, где якобы 13-й бог Локи внушил убить бога радости Бальдра", - объяснили в ПЦУ.

Существуют также мифы, пытающиеся привязать это "несчастливое" число к библейской истории.

"Например, что якобы сатана был "13-м ангелом". Но это неправда, поскольку ангелов есть несметное количество, и их просто невозможно сосчитать. Также пытаются привязать, будто бы Иуда-изменник был тринадцатым на Тайной вечере. Да, мы знаем, что на ней присутствовал Господь Иисус Христос и Его 12 ближайших учеников-апостолов. Но кто именно из них был 13-м, и откуда, с какого края нужно вести такой ​​"счет", - рассказали в ПЦУ.

Чем на самом деле символичен этот день

Украинцам рассказали также о символизме именно этого дня недели - пятницы.

"Как известно, Православной Церковью установлен пост каждую среду и каждую пятницу в течение всего года. Эти дни недели для постования выбраны не случайно, а в связи с воспоминанием определенных скорбных событий из земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Так, пост в среду напоминает нам об измене Иуды Искариотского, который поцелуем выдал Спасителя на распятие, а пятничный пост - о последних часах земной жизни Сына Божия, Его страданиях и мучениях, насмешках над Ним и издевательствах, распятии и смерти", - объяснили в ПЦУ.

Среди других аргументов насчет бесполезности считать пятницу, 13-го днем плохим в ПЦУ упоминают примеры других культур.

"В некоторых других культурах комбинация числа и дня недели для неудачных дней другая: в Греции, Румынии и испаноязычных странах это не пятница, а вторник 13-го. В Италии "несчастливым" является число 17. Китайцы и японцы считают несчастливыми числа 4 и 9, а в Индии не любят 8-ку", - рассказали в Церкви.

Отмечается также, что наши предки не опасались числа 13.

"В древнем Киеве самый главный храм - Софию Киевскую - увенчивали ровно тринадцать куполов, количество которых символизировало Спасителя и Его 12 учеников-апостолов. Поэтому нет никакой мистики ни в пятом дне недели (а раньше он считался шестым, потому что отсчет начинался с воскресенья), ни в числе 13. Человек, а не числа, руководят его жизнью. Человек свободен в своем выборе. Он решает, как поступить в каждой конкретной ситуации, и этим делает себе и другим день либо благоприятным и полезным, либо неудачным и неблагополучным. Поэтому не бойтесь чисел и тем более не поддавайтесь суевериям", - подытожили в ПЦУ.

Пост ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)