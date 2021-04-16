ПЦУ проти повної легалізації марихуани. Але підтримує її в медицині

Православна церква України (ПЦУ) виступає проти легалізації марихуани для вживання в рекреаційних цілях. Але в медичних цілях застосування канабісу не має викликати питань.

Зоря підкреслив, що вживання канабісу в рекреаційних цілях не може бути сприйнято церквою.

"Спочатку рекреаційний канабіс, потім легалізація наркотиків, що потім? Це наркотик. Тому відношення (у церкві, - ред.) як і до будь-яких наркотичних препаратів", - зазначив Зоря.

На його думку, не може бути рекреації за допомогою наркотичних препаратів.

"Я розумію, що є люди, які вживають і кокаїн, і амфетаміни, і інші наркотичні препарати вживають і від цього отримують задоволення. Але наукою давно доведено, що це речі, які глибоко шкідливі для здоров'я і руйнують людину як фізично, так і психічно. Тому яка може бути рекреація?", - додав єрарх.

Що стосується медичного канабісу, то для нього Зоря не бачить жодної перешкоди, оскільки навіть важкі наркотики використовуються в медицині.

"У нас опіати використовуються в медичних цілях? Так в чому тоді питання у використанні препаратів на основі канабісу в медичних цілях, якщо це буде з тими ж умовами, які є при використанні опіатів", - зазначив Зоря.

Він підкреслив, що церква не проти використання медичного канабісу для тих, хто проходив хіміотерапію, знаходиться на паліативній допомозі або невиліковно хворий і відчуває болі.