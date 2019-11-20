ПЦУ засудила рішення кримського "суду" знести храм в Євпаторії

Православна церква України (ПЦУ) засудила рішення Євпаторійського міського суду Російської Федерації, яким дозволили знести єдиний храм ПЦУ в Євпаторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

У ПЦУ таке рішення суду вважають політикою порушення свободи совісті.

"Цю політику вона (російська влада - ред.) систематично здійснює з початку окупації та анексії півострова. Від неї страждають не тільки громади і вірні Православної церкви України, але й інші релігійні спільноти, зокрема протестанти та мусульмани", - йдеться в повідомленні.

Священний Синод закликав президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів України та правоохоронців дати оцінку діям російської влади в Криму і припинити це дипломатичним шляхом. У Православній церкві також просять уряд вирішити питання власності на приміщення собору та єпархіального управління в Сімферополі.

"Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку української громади Криму з боку нашої держави та дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

Раніше Епіфаній заявляв, що Росія намагається знищити присутність Української церкви в окупованому Криму. За його словами, на окупованих територіях України відбуваються переслідування і гоніння ПЦУ.

Нагадаємо, в аннексированном Криму Євпаторійський міський "суд" Росії зобов'язав ПЦУ знести храм Української Церкви в окупованій Євпаторії. Дане рішення суду може бути оскаржене протягом місяця.