ПЦУ виключила з єпископату двох прихильників Філарета

Православна церква України (ПЦУ) з 24 червня виключила двох прихильників почесного патріарха Філарета з єпископату. Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

За його словами, виключення відбулося через активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі.

"За активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі, свідоме противлення соборним рішенням, порушення 34 Апостольського правила, участь у здійсненні рукоположень у чужій єпархії всупереч Статуту і канонічним правилам - Преосвященного Іоасафа (Шибаєва), митрополита Білгородського і Обоянського, та Преосвященного Петра (Москальова), єпископа Валуйського, вікарія Білгородської єпархії, виключити з 24 червня 2019 року зі складу єпископату Православної церкви України", - підкреслив Зоря.

Нагадаємо, в понеділок Епіфаній позбавив Філарета прав на київські єпархії та монастирі. Так, синод скасував рішення від 5 лютого 2019 року, яке підтверджувало права Філарета керувати Київською єпархією.

Як писало РБК-Україна раніше, в Києві пройшло засідання Священного синоду Православної церкви України (ПЦУ) у зв'язку з ситуацією з почесним патріархом Філаретом. Так, синод стартував о 10:00. Головував на синоді митрополит Київський і всієї України Єпіфаній, а Філарет не прийшов.