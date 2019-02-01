До ПЦУ хочуть приєднатися близько 200 релігійних організацій, - Мінкульт

Найближчим часом запрацює механізм "єдиного вікна" для спрощення процедури реєстрації релігійних організацій

Почти 200 религиозных общин направили обращение для изменения перерегистрации с УПЦ МП в ПЦУ в связи со сменой юрисдикционной принадлежности. Об этом заявил директор Департамента по делам религий и национальностей Минкульта Андрей Юраш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, на сегодня уже есть почти 200 обращений от религиозных организаций, религиозных общин, которые требуют перерегистрации в связи с изменением юрисдикционной принадлежности.

"По данным областных государственных администраций, такое же или в 2 или в 3 раза большее количество религиозных общин уже готовятся, и в той или иной форме уже пытаются организовать этот переход. Мы видим, что это сотни религиозных общин, поэтому нужно как можно быстрее создать возможности для реализации их конституционных прав", - подчеркнул он.

Ранее в Министерстве культуры сообщили, что механизм "единого окна" для упрощения процедуры регистрации религиозных организаций заработает уже в ближайшее время.

РБК-Украина писало, что 31 января 2019 года вступил в силу закон, который регулирует смену подчинение религиозных общин, в частности, переход к ПЦУ.