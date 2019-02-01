У Мінкульті анонсували реєстрацію релігійних громад за принципом "єдиного вікна"

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У міністерстві сподіваються, що система почне діяти за 2-3 тижні

У Міністерстві культури повідомили, що механізм "єдиного вікна" для спрощення процедури реєстрації релігійних організацій запрацює уже найближчим часом. Про це заявив директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкульту Андрій Юраш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він підкреслив, що тепер не має бути нарікань про те, що українська держава не виконала своїх зобов'язань по створенню прозорої, чіткої і вичерпної системи реєстрації.

"Ми постійно чули прохання від релігійних організацій, і вони це прохання передавали до міжнародних організацій, щоб в Україні була запроваджена уніфікована, універсальна система реєстрації. Тепер законодавство уніфікує процедуру реєстрації, законодавство чітко це описує", - сказав Юраш.

Представник міністерства зазначив, що релігійні організації рокам добивалися спрощення процедури.

"З 2004 року реєстрація в Україні релігійних організацій відбувалася у два етапи, спочатку реєстрація статуту, потім внесення до реєстру на основі вже зареєстрованого статуту. Для релігійних організацій потрібні були додаткові зусилля і додаткові кошти", - підкреслив він.

Юраш пояснив, що відтепер держава повністю бере на себе відповідальність за одноразове і швидке проходження цієї процедури.

За словами представника Мінкульту, зараз Міністерство юстиції спільно працює з обласними державними адміністраціями для спрощення цієї процедури.

"Міністерство юстиції зараз розробляє схему дещо спрощеного надання прав державному реєстратору з боку обласних державних адміністрацій, які займаються питанням релігії. Тому я думаю, що це два-три тижні максимум, щоб почала діяти ця система", - поінформував Юраш.

Нагадаємо, на сьогодні в Православну церкву України перейшли 120 громад УПЦ МП.

Як писало РБК-Україна, 31 січня 2019 року набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до ПЦУ.

Додамо, Київська митрополія Православна церква України офіційно 30 січня була зареєстрована як релігійна організація і юридична особа.