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Єврокомісія опублікувала рішення про відновлення імпорту курятини з України

Новини » Економіка     04.03.2020 - 17:45
Єврокомісія опублікувала рішення про відновлення імпорту курятини з України
Ілюстративне фото (consumer.gov.ua)

Рішення про зняття заборони на імпорт курятини з України опублікували 4 березня

Європейська комісія опублікувала рішення про зняття заборони Євросоюзу на імпорт продукції птахівництва з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення ЄС.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті Єврокомісії сьогодні, 4 березня. Як зазначив представник України при ЄС Микола Точицький, ЄС вперше застосував зонування випадків пташиного грипу в Україні.

"Сьогодні ми здобули дві перемоги в аграрному та санітарному та фітосанітарному секторах. По-перше, в результаті проведеної консолідованої роботи з Європейською комісією сьогодні опубліковано рішення про зняття заборони ЄС на імпорт і транзит по території ЄС продукції птахівництва з України. По-друге, ЄС вперше застосував режим зонування в Україну в контексті спалаху грипу птиці", - написав Точицький Facebook.

Нагадаємо, раніше ЄС заборонив імпорт м'яса птиці з України у січні 2020 року. Українська сторона заявляла, що рішення було прийнято, незважаючи на оперативне повідомлення торгових партнерів про пташиний грип і про заходи по контролю та ліквідації, які були визнані відповідними нормами ЄС.

У лютому торговий представник України Тарас Качка заявив, що ЄС схвалив зняття заборони з імпорту української курятини. При цьому рішення набуде чинності після його опублікування.

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