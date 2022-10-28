RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Птичка" будет летать по нашим правилам. Маску напомнили о законах ЕС

Фото: Илон Маск, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Европейском союзе обеспокоены тем, чтобы Twitter не стал платформой для разжигания ненависти. Миллиардеру Илону Маску напомнили о законах по регулированию социальных сетей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Комментируя сообщение Илона Маска: "Птичка" свободна", комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон написал: "В Европе "птичка" будет летать по нашим правилам".

Отмечается, что в ЕС обеспокоены тем, что приобретение социальной сети "абсолютистом свободы слова" Маском может привести к тому, что Twitter станет платформой для разжигания ненависти.

Также отвечая на твит Маска, Бретон напомнил миллиардеру о Законе о цифровых услугах, который направлен на борьбу с незаконным контентом и усиление регулирования социальных сетей в целом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск недавно намекнул на приобретение компании Twitter, владеющую одноименной социальной сетью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзИлон Маск