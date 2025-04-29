ПСЖ впервые в истории победил "Арсенал" и сделал шаг в финал Лиги чемпионов

Лига чемпионов, полуфинал, первый матч

"Арсенал" - ПСЖ - 0:1

Гол: Дембеле, 4

Как прошел матч

Не успели соперники присмотреться друг к другу, как счет во встрече был открыт.

Уже на 4-й минуте оборонцы хозяев дали атакующим игрокам соперника слишком много свободы. Дембеле получил мяч в центре поля и спокойно продвинулся с ним в направлении штрафной "канониров". Затем отпасовал на Кварацхелию. Грузин вошел в штрафную, качнул защитника и вернул мяч Дембеле. А тот уже акцентировано пробил в дальний от вратаря Раи угол.

Это был восьмой гол французского нападающего в текущем розыгрыше ЛЧ.

Все решил гол Дембеле (uefa.com)

После этого французы стали действовать от результата, а "Арсенал" очень долго отходил от стартового шока. Лишь под занавес первого тайма подопечные Микеля Артеты оправились и стали создавать моменты. Дважды опасно атаковал Мартинелли, но мяч в ворота не шел.

Второй тайм начался с атак "канониров". Им даже удалось забить, однако гол Марино после просмотра ВАР отменили из-за офсайда. Почти сразу Доннарумма потащил мяч с угла после удара Троссара.

А затем игра неожиданно перешла в спокойное русло. "Канониры" искали пути к воротам, но почти ничего больше не создали. Вспомнить можно разве что момент Сака, да и то с офсайдом. ПСЖ в свою очередь мог дважды закрывать игру в последние десять минут. Но сначала Барколя не попал в дальний угол. А затем Рамуш выстрелил в перекладину.

"Арсенал" имел шансы, но не забил (фото: uefa.com)

ПСЖ впервые в истории одолел "Арсенал" в еврокубках. До этого соперники провели пять матчей в разных турнирах. Дважды побеждали англичане, еще три встречи принесли ничью.

Что делал Зинченко

Украинский легионер "Арсенала" Александр Зинченко попал в заявку, однако прогнозируемо начал матч на скамейке запасных.

После того, как "канониры" пропустили, его появление на поле стало маловероятным. Артете надо было усиливать атакующее звено, а не думать о безопасности собственных ворот. Поэтому украинец на поле так и не появился.

(x.com/PSG_English)

Когда ответная игра

Финалиста команды определят через неделю в Париже. Ответный матч на "Парк де Пренс" состоится 7 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.

Победитель сыграет в решающем поединке турнира против лучшей команды в паре "Барселона" - "Интер". Трофей разыграют 31 мая на "Альянц Арене" в немецком Мюнхене.