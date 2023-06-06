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ПСЖ определился с судьбой главного тренера

Фото: Кристоф Гальтье не удержится в должности? (en.psg.fr)
Автор: Антон Федорцив

К новому сезону французский "Пари Сен-Жермен", по всей видимости, будет готовить новый тренерский штаб. Кристоф Гальтье покинет пост наставника команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Менеджмент парижан решил уволить 56-летнего специалиста. Футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш якобы уже известил тренера о решении боссов клуба.

Гальтье отработал во главе французского гранда один сезон. ПСЖ с ним на тренерском мостике завоевал Суперкубок Франции и триумфовал в Лиге 1. Зато в Лиге чемпионов парижане потерпели очередное фиаско. Команда Гальтье вылетела от "Баварии" в 1/8 финала.

Если отставка француза состоится, ПСЖ начнет переговоры с потенциальными новыми тренерами. Приоритетным кандидатом парижан станет немец Юлиан Нагельсманн. Он раньше работал с "Хоффенхаймом", РБ "Лейпциг" и "Баварией".

В выходные аргентинец Месси провел последний матч в составе ПСЖ. Семикратный обладатель "Золотого мяча" покинет "Парк де Пренс" после двух сезонов в рядах французского гранда. После 30 июня нападающий получит статус свободного агента.

К слову, ранее вспомнили опыт противостояния Гвардиолы с "Интером" в специальном материале.

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ПСЖ