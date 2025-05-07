ПСЖ во второй раз одолел "Арсенал" и сыграет с "Интером" в финале Лиги чемпионов

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

ПСЖ - "Арсенал" - 2:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Руис, 27, Хакими, 72 - Сака, 76

Незабитый пенальти: Витинья (П), 69 (вратарь)

Как прошла игра

После сумасшествия в другом полуфинальном противостоянии "Барселоны" и "Интера" минимализм второй пары выглядит намного скромнее. Хотя и здесь были страсть, борьба, незабитый пенальти. Но, конечно, в плане сногсшибательности сюжета сравнивать нечего.

"Арсеналу" после домашнего поражения надо было бежать вперед. Лондонцы активно начали матч и были близки к быстрому голу. Однако фантастическая игра Доннаруммы не позволила "канонирам" сравнять счет в противостоянии.

Сначала итальянский голкипер прекрасно выбрал позицию и отразил удар Мартинелли, а затем проявил невероятную реакцию после выстрела Сака.

Постепенно ПСЖ оправился и вышел вперед на 27-й минуте: Руис точно пробил с линии штрафной, не оставив шансов вратарю. После этого задача для лондонцев стала еще сложнее.

Ожидалось, что после перерыва "Арсенал" снова пойдет вперед и будет давить, как в начале первого тайма. Но до подобного доминирования дело не дошло. "Канониры" вели игру, но уже без убийственных моментов. Зато ПСЖ удачно выбегал в контратаки.

В одной из них мяч в штрафной английского клуба попал в руку Льюисв-Скелли. Пенальти. ПСЖ имел прекрасную возможность практически закрыть игру, но Витинья пробил катастрофически неудачно и Рая отразил удар.

Но лишь через три минуты чемпионы Франции все же удвоили преимущество. "Канониры" потеряли мяч в центре поля и трио парижан: Кварацхелия - Дембеле - Хакими организовали взятие ворот. Хакими красивым обводящим ударом положил мяч в притирку к стойке.

"Арсенал" отыграл один мяч. Быстро ответил Сака. Затем лучший форвард лондонцев мог сравнивать счет, но не попал в пустые ворота, когда Доннарумма уже не мог ему помешать.

У лондонцев было желание перевернуть игру. Но ПСЖ провел концовку очень грамотно, не позволив соперникам создать себе проблемы.