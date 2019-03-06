ПСЖ - Манчестер Юнайтед: анонс матчу

Готуємося до гри у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимает "Манчестер Юнайтед". Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Накануне "Аякс" сенсационно выбил "Реал" из турнира.

6 марта 22:00

Париж, стадион "Парк де Пранс"

В последние годы у обеих команд дела в 1/8 финала складывались не лучшим образом. МЮ не выходил в четвертьфинал в сезона 2013/14, а ПСЖ в двух последних розыгрышах вылетал на первой же стадии плей-офф. В 2017 и 2018 годах парижане уступили "Барселоне" и "Реалу" соответственно.

Однако победив в первом матче со счетом 2:0, "Пари Сен-Жермен" заметно повысил шансы на свой первый четвертьфинал за три года.

Судьбу поединка на "Олд Траффорд" решили голы Преснеля Кимпембе, впервые отличившегося во взрослом футболе, и Килиана Мбаппе. Эта игра стала самым крупным домашним поражением МЮ в еврокубках, где он прежде не проигрывал с разницей более, чем в один мяч. Попытку отыграться манкунианцы предпримут без Поля Погба, который был удален в концовке первой встречи.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Буффон; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Дани Алвес, Верратти, Маркиньос; Дракслер, Мбаппе, Ди Мария

МЮ: Де Хеа; Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу; Фред, Мактоминей, Перейра, Далот; Лукаку, Рэшфорд