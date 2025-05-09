ПСЖ или "Интер"? Суперкомпьютер сделал свой выбор: кто выиграет Лигу чемпионов

ПСЖ - "Интер": кто выиграет финал Лиги чемпионов

На основе симуляции 10 тысяч возможных сценариев, ПСЖ получил более высокие шансы на трофей. Вероятность его победы составляет 53,6%. Парижане стремятся впервые в истории получить Кубок чемпионов и стать первым французским клубом, который выиграл соревнование со времен "Марселя" в сезоне 1992/93.

Однако, "Интер" не сильно отстает. Команда Симоне Индзаги, которая второй раз за три сезона вышла в финал ЛЧ, имеет шанс на победу в противостоянии 46,4%.

Прогноз Opta на финал ЛЧ

Аналитики отмечают, что главным преимуществом фаворита является сильная средняя линия и атакующая тройка. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри считает, что ПСЖ заслуживает победы "за свою трансформацию и развитие под руководством Луиса Энрике".

Аналитики ESPN прогнозируют победу ПСЖ в финале со счетом 2:1.

Однако стоит помнить, что прошлые сезоны уже неоднократно доказывали - в финале Лиги чемпионов возможно все.

Что известно о финале Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов 2025 года состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене в 22:00.

"Интер" первым обеспечил себе место в полуфинале после безумной игры в двух матчах против "Барселоны". После ничьей 3:3 в первом матче, они одержали победу в ответном матче со счетом 4:3 благодаря решающему голу Давиде Фраттези в дополнительное время.

В свою очередь чемпионы Франции победили "Арсенал" с общим счетом 3:1. Ранний гол Усмана Дембеле принес команде Луиса Энрике победу со счетом 1:0 в первом матче в Лондоне, а голы Фабиана Руиса и Ашрафа Хакими в Париже закрепили их прохождение дальше. Гол Букайо Саки оказался лишь утешением для "канониров".