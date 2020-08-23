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ПСЖ - Баварія: прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Лісабон, Неділя 23 серпня 2020 13:33
ПСЖ - Баварія: прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Фото: фахівці вважають "Баварію" фаворитом у матчі з ПСЖ (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Вера Олейник

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

ПСЖ вперше дійшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і битиметься з "Баварією". Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

23 серпня 22:00
Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

На думку букмекерів, більше шансів на перемогу німецької команди. Так, на перемогу "Баварії" в основний час дається коефіцієнт 2,00, в той час як успіх ПСЖ оцінюється в 3,20. Нічийний результат оцінений в 4,20.

Шлях до фіналу

ПСЖ зайняв перше місце в групі Ліги чемпіонів з "Реалом," "Брюгге" та "Галатасараєм". Потім в 1/8 фіналу здолав дортмундську "Боруссію", в 1/4 - "Аталанту" та півфіналі - "РБ Лейпциг".

"Баварія" також виграла свій квартет Ліги чемпіонів з "Тоттенхемом" , "Олімпіакосом" і "Црвеною Зіркою". У плей-офф за очерели пройшла "Челсі", "Барселону" і "Ліон" .

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