ПСВ – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

ПСВ – "Шахтер"

27 ноября, 22:00, Эйндховен, "Филипс Стадион", трансляция на MEGOGO

Главный еврокубок пересек экватор. Теперь каждое полученное и потерянное очко будет иметь вес золота. К этому рубежу чемпионы Нидерландов и Украины подходят соседями. ПСВ набрал 5 пунктов в четырех турах, а "горняки" – четыре. Итак, битва на "Филипсе" пойдет за место в топ-24 команд Лиги чемпионов.

Результаты команды Петера Боса в турнире идут вверх. После поражения туринскому "Ювентусу" (1:3) ПСВ дважды сыграл вничью, а затем разбил ослабленную потерей Цыганкова испанскую "Жирону" (4:0). На победный результат "фермеры" будут нацелены в поединке с "Шахтером".

Подопечные Марино Пушича подходят к 5-му туру в хорошем настроении. "Горняки" в Премьер-лиге уничтожили петровский "Ингулец" (6:0), а положительный импульс от собственного выступления получил целый ряд исполнителей – прежде всего Зубков (гол, 2 передачи) и Эгиналдо (дубль). Серьезный вызов Сикану за место в основе от последнего.

Однако с ПСВ "Шахтеру" будет крайне сложно. Команда Боса просто сметает всех соперников во внутреннем первенстве второй год подряд. На европейской арене "фермеры", конечно, играют более осторожно, но стиль "горняков" позволит держать вайб Эредивизи. Нидерландский вектор "Шахтера" окажется под давлением.

Ориентировочные составы на матч ПСВ – "Шахтер"

ПСВ: Бенитес – Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс – Сайбари, Жуниор, Тиль – Тильман, де Йонг, Бакайоко

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналдо

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

"Горняки" подходят к поединку в роли аутсайдера. ПСВ гарантированно будет играть первым номером и постарается как можно скорее склонить чашу весов в собственную пользу. Команда Боса поставит на территориальный контроль и попытается забить быстрый мяч. Впрочем, даже после условной 20-й минуты "Шахтеру" легче не станет. Однако слаженная игра в обороне и качественные контратаки способны изменить сценарий в пользу отечественного гранда.