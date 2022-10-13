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Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны

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Четверг 13 октября 2022 07:00
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны Украинский военный (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

Война, начатая Россией, создаст новое поколение ветеранов в Украине. Уже сегодня многим военным после опыта на передовой нужна помощь психолога и ментальная реабилитация. Почему это важно и может ли им в этом помочь государство – ниже в материале РБК-Украина. 

После полномасштабного вторжения России сложно найти украинца, который не испытал бы как минимум стресс от происходящего. Сегодня все жители Украины так или иначе травмированы – физически или душевно. Однако для многих из нас война во всех ее гранях остается вне зоны видимости – украинцы ее слышат, видят ракеты, разрушенные дома, погибших людей, но не передовую.

Около 700 тысяч украинских военнослужащих освобождают и защищают наши земли от российских оккупантов. Каждый день они переживают давление на физическое и ментальное здоровье. А потому вопрос реабилитации воинов – одна из важнейших тем и сегодня, и после войны.

Военные не наблюдают за войной. Они находятся в ее эпицентре, видят все ее ужасы и подвергаются колоссальным нагрузкам. И если травмы на теле скрыть еще как-то можно, то ментальные проблемы увидеть гораздо сложнее.

Сам себе психолог

Ветеран полка "Азов", действующий боец ВСУ Сергей Тамарин имеет разный опыт реабилитации. Как и многие его побратимы, получая различные травмы, в большинстве своем игнорировал их. Равно как и необходимость в получении психологической помощи.

"В нашем восприятии обращение к психологу или психиатру делают тебя сразу больным либо пациентом. В связи с отсутствием культуры и практики психологической помощи это воспринимают как нечто чуждое, и даже если людям нужна помощь, ее тяжело получить, люди попросту стесняются", – говорит Сергей.

Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны

Украинские военные устанавливают флаг (фото: Getty Images)

Ситуация поменялась, когда после начала большой войны азовец получил серьезную контузию. "Это был танковый обстрел. Я получил ранения от прилета снарядов. Это называется акустическая баротравма с змчт (закрытая черепно-мозговая травма) и так далее, полный набор" – поясняет он.

"На ногах" перенести травму не получилось – уже к вечеру Сергею стало так плохо, что его в срочном порядке эвакуировали и доставили в госпиталь. Реабилитация длилась три недели. За это время боец прошел ряд самых разнообразных процедур – от акупунктуры до биосуггестивной терапии (прием в психотерапии, направленный на избавление от психосоматических нарушений - ред.). Не пренебрег и психологом.

Но многие военные, прошедшие через тяжелые и травматичные ситуации, замыкаются в себе и не пытаются искать контакта с окружающими. Реабилитация в связи с этим может затянуться, либо вовсе не дать положительного результата. Специалисты уверяют, что для начала военнослужащий должен сделать шаг, чтобы признаться себе – травма оказала на него негативное влияние и с этим надо что-то делать.

Государство также должно быть заинтересовано, чтобы предоставить военным возможность не только физической, но и душевной реабилитации. Это, по мнению Сергея, вопрос обоих – и военного, и страны.

"Расстройства психики еще более опасны чем физические болезни, так как носят скрытый характер. Вторая опасность в том, что страдают не только те у кого расстройства или проблемы адаптации, но и те, кто находится рядом, родные и близкие. Профилактика и выздоровление выглядит как своеобразная круговая порука, когда и государство в этом заинтересовано, и сами военные должны стремиться к выздоровлению", – уверен он.

Но закон запрещает чиновникам и медикам насильно оказывать психологическую помощь. Военных не могут заставить пройти обследование у психолога, чтобы выявить травму. При этом, если не разобраться с ней вовремя, развивается постравматический синдром, о чем говорит психолог Екатерина Лищенко.

"Это ряд симптомов и состояний, неподвластных человеку – ночные кошмары, апатия, флешбеки, состояние изоляции и отчужденности. Все это сильно усложняющие качество жизни. Хорошая метафора – техногенная катастрофа. Когда сразу с ней невозможно справиться. И тогда зону катастрофы окружают саркофагам. А потом под ним начинаются процессы, скрытые от посторонних глаз и изменения взаимодействия с окружающей средой", – рассказала Лищенко в комментарии РБК-Украина.

ПТСР часто может стать причиной неконтролируемых и в основном фатальных действий. Один из известных случаев – дело ветерана АТО Алексея Белько, который в 2019 году заехал на киевский мост Метро и угрожал взорвать его. Экспертиза признала его невменяемым, суд назначил психиатрическое лечение. Проходил ли Белько реабилитацию после АТО, был ли включен психолог в его программу по выздоровлению – неизвестно.

Сергей Тамарин из "Азова" считает, что государство может найти способы, как включать в реабилитацию обязательную психологическую помощь. По тому принципу, как это происходит в странах, работающих со своими вооруженными силами по стандартам НАТО. Военные Альянса должны проходить обязательный "психологический скрининг" перед выполнением заданий, их ментальное состояние четко контролируется.

Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны

Украинский воин (фото: Getty Images)

В случае с Украиной, очевидно, что после окончания войны тысячи и тысячи военнослужащих вернутся с поля боя, находясь в совершенно разных душевных состояниях. И потому их интеграция должна будет проходить максимально эффективно и безопасно для психики военного, иначе последствия могут быть плачевными.

Круговая порука

Военнослужащие и ветераны боевых действий – это две разные категории, за которые несут ответственность два разных ведомства. Грубо говоря, за действующих военных отвечает Министерство обороны, а за тех, кто закончил службу – Министерство ветеранов. У последнего есть программа реабилитации самих ветеранов.

После начала полномасштабного наступления России на Украину в Минветеранов расширили перечень тех, кто может пользоваться услугами программы – теперь под нее подпадают и действующие военнослужащие, о чем РБК-Украина рассказала замминистра Инна Драганчук.

Причиной расширения категорий программы стал тот факт, что многие ветераны снова вернулись на войну. И, понимая, что каждый военный все равно станет ветераном, в министерстве решили действовать на упреждение.

До начала большой войны профильное ведомство выступало больше в качестве финансового регулятора – выделяло деньги, а распределялись они управлениями социальной защиты на местах. Теперь министерство заключило контракты с учреждениями здравоохранения – это позволяет иметь прямую связь с теми, кто эту услугу предоставляет и контролировать ее качество.

"Мы разработали определенный перечень требований для этих учреждений, например, у психологов должен быть сертификат, который свидетельствует о том, что они за последние два года проходили курсы по повышению квалификации. Это логично, потому что человек, который работает с тончайшим инструментом – с человеческой психикой, должен постоянно развиваться", – рассказала Драганчук.

Но уже на этом этапе министерство столкнулось с проблемой – не все психологи за последние несколько лет проходили курсы повышения квалификации. Некоторые специалисты согласились на условия власти и получили необходимые сертификаты, остальные же отсеялись.

Еще одним условием было наличие в больнице реабилитационной бригады – психологи должны работать совместно с психиатрами, помощь должна быть комплексной.

"Когда такой военнослужащий попадает в госпиталь после ранений, он уже утром, условно, имеет возможность общаться с профессионалами, которые будут давать психологическую реабилитацию вместе с медпомощью. Если раньше цепочка была: управление соцзащиты-психолог-услуга, то сейчас военнослужащий или ветеран получает сразу все в больнице", – отметила чиновница.

Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны

Украинский воин и жительница одного из сел (фото: Getty Images)

Однако здесь опять же важно подчеркнуть тот факт, что психологическая помощь все равно остается добровольной. В этом вопросе у Минветеранов однозначное мнение – психологическая помощь должна быть предоставлена всем и этот вопрос может стать обязательным.

"Есть четкая грань: ветеран – это гражданский, военнослужащий – это Министерство обороны. Нам очень важно, чтобы Министерство обороны при переходе военного в гражданскую жизнь сопровождало военнослужащего и психологом. Если это будет 5-7 часов сессий… Можно просто молчать. А квалифицированные психологи уже сами будут подбирать необходимые механизмы", – отметила Драганчук.

Можно использовать практику других стран и проводить психологические сессии на этапе интеграции военного, как это происходит, например, в США. Но тут возникает ряд нюансов. Один из них – наличие большого количества квалифицированных и адекватных специалистов. Ведь в случае, если с военнослужащим будет заниматься непрофессионал, последствия его работы над человеческой психикой могут быть необратимыми.

В министерстве считают, что вопрос о реабилитации, в первую очередь, ментальной, носит комплексный характер. Чтобы решить проблему отсутствия психологов, их квалификации, контроля их работы с военнослужащими, обязанности самих военных "отходить" обязательные часы сессий, необходимо, чтобы все украинские ведомства работали синхронно.

На сегодняшний день вопросом психологической реабилитации занимается Первая леди Елена Зеленская. Некоторое время назад она заявляла о том, что необходимо создать общую площадку для всех профильных ведомств. Возможно, этим вопросом стоило бы заняться Министерству внутренних дел, которое сможет переквалифицировать свои ведомственные учреждения, провести проверку работающих у них психологов на предмет их квалификации.

Верховная рада как законодательный орган также могла бы ввести пункт о психологической реабилитации обязательным для военнослужащих. Да и в Министерстве обороны должны понимать, что чем качественнее они будут лечить и реабилитировать военных сегодня, тем легче тем будет интегрироваться в мирную жизнь завтра.

Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны

Военнослужащий ВСУ за рулем грузовика (фото: Getty Images)

После победы домой вернутся воины, которые ценой своего здоровья защитили Украину от российских оккупантов. Забота о них должна стать одной из главных миссий как каждой отдельной взятой семьи, так и государства в целом. И речь далеко не только о финансовой поддержке ветеранов и их физической реабилитации. Психологическая помощь в этом смысле не менее серьезный вызов для поствоенной нации.

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