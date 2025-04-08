Психоделики на кафедре: в США будут изучать влияние препаратов на сознание

Институт интегральных исследований Калифорнии (CIIS) в Сан-Франциско в этом августе запустит первую в США бакалаврскую программу по психоделическим исследованиям. Обучение по программе Bachelor of Science in Psychedelic Studies начнется 28 августа и будет проходить онлайн, что позволит студентам со всего штата присоединиться к курсу.

Фокус на терапевтический потенциал психоделиков

Программа является ответом на растущий интерес к психоделическим веществам, таким как МДМА и псилоцибин. Согласно последним исследованиям, эти вещества могут быть эффективными в лечении психических расстройств, в частности посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и резистентной к лечению депрессии.

Профессор психологии Ник Уокер в промо-ролике CIIS отметил, что эта программа для всех, кто увлекается потенциалом психоделиков трансформировать и исцелять - на личностном, культурном и социальном уровнях.

Поступление только после базовой подготовки

Участие в программе могут принять только те студенты, которые уже имеют не менее 54 зачетных единиц общеобразовательных курсов, полученных в других учебных заведениях. Три семестра обучения в CIIS будут посвящены исключительно психоделической тематике - психологии, нейронауке, психофармакологии, методам исследований, а также этическим и правовым аспектам.

Среди курсов - "Глобальные и коренные знания и эко-психоделики", "Адвокация, равенство, исследования и связи в сфере психоделиков". На сайте университета подчеркивается, что программа не пропагандирует и не требует употребления психоделических веществ.

Несмотря на то, что псилоцибин легализован в Орегоне и Колорадо, в Калифорнии психоделики остаются вне закона, хотя в нескольких городах их декриминализировали. Сейчас в штате проводится не менее 72 клинических испытания психоделических препаратов - в том числе в UC Berkeley, UCLA, UCSF и UC San Diego.

Личный опыт студентов

Среди первых студентов - те, кто испытал положительное влияние психоделиков на психическое здоровье. Майкл Бошей, пожарный инспектор из Лос-Анджелеса, рассказал San Francisco Chronicle, что аяуаска (напиток, имеющий психотропный эффект, изготавливается коренными жителями верхней Амазонки, - ред.) помогла ему справиться с профессиональными травмами.

Другая студентка, Касси Гоуп, которая сталкивалась с послеродовой депрессией и раком, отметила, что аяуаска и мебуфотенин (буфо) "дали ей новый взгляд на жизнь и помогли эмоционально и физически исцелиться".