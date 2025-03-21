Как в Украине проводят освидетельствование водителей на состояние опьянения: разъяснение адвоката

Осмотр водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения в Украине регламентируется законодательством, в частности статьей 266 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Процедура предусматривает несколько важных этапов, которые должен соблюдать как полицейский, так и водитель.

О том, как проводится осмотр, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анна Рябуха.

Процедура проверки

Она объясняет, что перед началом осмотра полицейский обязан объяснить водителю порядок его проведения и принцип работы специального технического средства. По требованию водителя ему должны предоставить сертификат соответствия и свидетельство о поверке алкотестера.

Тестирование осуществляется сертифицированными устройствами, и если уровень алкоголя в крови превышает 0,2 промилле, водителя признают находящимся в состоянии опьянения. Результаты теста фиксируются в акте осмотра, который прилагается к протоколу об административном правонарушении. Документ оформляется в двух экземплярах: один передается водителю, другой остается у полицейского.

Если у правоохранителей есть подозрение, что водитель находится в состоянии наркотического или иного опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, которые влияют на внимание и реакцию, его направляют в медицинское учреждение для детального обследования.

Где проводится осмотр

Осмотр может проводиться:

Полицейским на месте остановки - с использованием специальных технических средств, имеющих соответствующий сертификат.

Врачом в медицинском учреждении, если:

- водитель не соглашается на осмотр полицейским;

- водитель не соглашается с результатами проверки;

- есть подозрение на наркотическое или иное опьянение.

Осмотр в медучреждении осуществляется по специальным методикам и с соблюдением установленного порядка.

Что делать, если осмотр проводят без оснований

Если у полицейского нет достаточных оснований для проверки (отсутствуют признаки опьянения или нарушения ПДД), водитель имеет право требовать объяснения оснований осмотра. В случае подозрения на наркотическое или иное опьянение тестирование должно проводиться только в медицинском учреждении.

Рябуха отмечает, что нарушение процедуры осмотра может быть основанием для обжалования его результатов в суде. Если вы не согласны с выводами осмотра, не подписывайте документы и обращайтесь за правовой помощью.

Процедура регулируется Инструкцией о порядке выявления признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения, утвержденной приказом МВД и Минздрава Украины от 09.11.2015 №1452/735.