Пограничники задержали военного, который после СОЧ решил вернуться в ВСУ

Военнослужащий самовольно покинул место срочной службы и пересек границу Украины. Однако через некоторое время решил вернуться и снова присоединиться к ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, воспользовавшись нововведением в статье 401 Уголовного кодекса Украины, позволяющим избежать наказания за самовольное оставление воинской части, мужчина получил возможность снова стать в ряды защитников.

"Мужчина узнал о мобилизации своего брата и понял, что не может оставаться за границей", - пояснили в ГПСУ.

Как выяснилось, это был гражданин Украины, в начале октября самовольно оставил место службы.

Пограничники рассказали, что они задержали мужчину, который незаконно пересек границу из Румынии в Украину.

Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, что в конце ноября украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил военную часть или дезертировал.

Согласно документу военная служба и действие контракта такого военнослужащего продолжится. Известно, что военнослужащие могут добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 года.

Однако, если до 1 января 2025 года военнослужащий не вернется к месту прохождения службы, его ждет наказание. В частности, в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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