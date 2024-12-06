Пограничники задержали военного, который после СОЧ решил вернуться в ВСУ
Военнослужащий самовольно покинул место срочной службы и пересек границу Украины. Однако через некоторое время решил вернуться и снова присоединиться к ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники рассказали, что они задержали мужчину, который незаконно пересек границу из Румынии в Украину.
Как выяснилось, это был гражданин Украины, в начале октября самовольно оставил место службы.
"Мужчина узнал о мобилизации своего брата и понял, что не может оставаться за границей", - пояснили в ГПСУ.
По данным пограничников, воспользовавшись нововведением в статье 401 Уголовного кодекса Украины, позволяющим избежать наказания за самовольное оставление воинской части, мужчина получил возможность снова стать в ряды защитников.
Возвращение на службу после СОЧ
Напомним, что в конце ноября украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил военную часть или дезертировал.
Согласно документу военная служба и действие контракта такого военнослужащего продолжится. Известно, что военнослужащие могут добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 года.
Однако, если до 1 января 2025 года военнослужащий не вернется к месту прохождения службы, его ждет наказание. В частности, в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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