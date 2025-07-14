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Псевдомедуслуги за бюджетные деньги: в Киеве разоблачили схему присвоения средств НСЗУ

Понедельник 14 июля 2025 18:23
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Псевдомедуслуги за бюджетные деньги: в Киеве разоблачили схему присвоения средств НСЗУ Иллюстративное фото: в Кабмине признали демографический кризис в Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Национальная полиция Украины разоблачила масштабную коррупционную схему завладения бюджетными средствами, выделенными в рамках программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

По данным РБК-Украина, речь о КНП "Городское учреждение по оказанию психиатрической помощи" исполнительного органа Киевского городского совета.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований, фигурантами дела являются руководство одного из столичных медицинских учреждений и несколько медицинских работников. В рамках следствия продолжаются обыски как в медучреждении, так и по местам жительства лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

По данным следствия, должностные лица вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения о количестве пациентов, которые якобы получили медицинские услуги по пакету "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям". На основании фальсифицированных отчетов в Национальную службу здоровья Украины, медучреждение получало бюджетное финансирование.

По предварительным оценкам, заведение присвоило средства, фактически не предоставляя указанных медицинских услуг.

Дело расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. К расследованию привлечены также детективы Бюро экономической безопасности и работники Офиса Генерального прокурора.

Ранее РБК-Украина писало о том, что Национальная полиция и прокуратура сегодня, 14 июля, проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья.

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