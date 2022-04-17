RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Псевдоголова громади на Київщині отримав підозру за співпрацю з окупантами

Фото: Псевдоголова Димерської ОТГ затриманий (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Офіс генерального прокурора оголосив про підозру самопроголошеному голові Димерської ОТГ за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу.

Підозрюваному інкримінують колабораційну діяльність та несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ та інші військові формування в час воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

"За даними слідства, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових РФ щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості", – йдеться в повідомленні.

Псевдоголова громади в час окупації підбирав людей для незаконної співпраці з військами РФ, залучав їх до виконання робіт. Окрім того, він надавав російським окупантам відомості про учасників АТО, тероборони та місцевих депутатів.

Нагадаємо, що Київ та область змінили час комендантської години з 17 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура УкраїниКиївська областьдержзрадаВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України