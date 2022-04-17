Київ та область змінює тривалість комендантської години

У Києві та Київській області змінюється тривалість комендантської години. Від сьогодні вона починатиметься о 22:00 і триватиме до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

"У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку", - написав він.

Мер також закликав дотримуватися правил комендантської години, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється переміщатися населеним пунктом транспортом або пішки, перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Виключення - за наявності в людини спеціальної перепустки та посвідчення особи.

Нагадаємо, що в населених пунктах Гостомельської селищної ради Київської області запроваджують посилену комендантську годину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.