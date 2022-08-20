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Стрибнула на 15 метрів. Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку

Фото: українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку (mms.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і взяла золоту медаль на Мультиспортивному Євро-2022, який проходить в німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Athletistic.

Українська спортсменка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку, встановивши рекорд європейського сезону.

інки:

  2. Кришталева Мякеля – Фінляндія) - 14,64 метрів;
  3. Ханна Міненко (Ізраїль) – 14,45 метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з веслування на каное і байдарках в канадському Галіфаксі українка Людмила Лузан тріумфувала на дистанції 1000 метрів на каное-одиночці.

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