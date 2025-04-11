Направлялся в Усть-Лугу без флага: Эстония задержала танкер "теневого флота" РФ

Как сообщается, танкер Kiwala, ходящий под флагом Джибути (страна в Восточной Африке), бросил якорь у острова Аэгна в Таллиннском заливе. Судно для перевозки сырой нефти направлялось в направлении российского порта "Усть-Луга" без груза.

По словам командующего Военно-морских сил Эстонии Иво Вярка, цель задержания танкера - проверка документов и юридического статуса судна.

Начальник Департамента полиции и пограничной охраны Вейк Коммусаар пояснил, что Kiwala не имел официального флага, что делает его плавание незаконным.

Кроме того, судно находится под санкциями ЕС и по меньшей мере трех других стран - Канады, Швейцарии и Великобритании. Танкер относят к теневому флоту России.

После задержания судно предоставило сертификат о флаге, однако представитель Джибути сообщил, что этот танкер не значится в их реестре. Также нет информации о владельце.

На борту Kiwala находятся 24 человека - капитан с гражданством Китая и экипаж, который, вероятно, состоит из граждан Мавритании.

Транспортный департамент Эстонии проводит детальную проверку судна, включая техническое состояние и сопроводительную документацию.

Отмечается, что если будут обнаружены проблемы, представляющие опасность для мореплавания, судно останется под арестом до их устранения.