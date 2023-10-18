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Прямого попадания не было. В Израиле сделали заявление об ударе по больнице в Секторе Газа

Фото: в Израиле сделали заявление об ударе по больнице в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает прямой авиаудар по госпиталю "Аль-Ахли" в Секторе Газа и свою причастность к этому. Тель-Авив в подтверждение этого опубликовал кадры больницы и перехваченный разговор боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и пресс-службу ЦАХАЛ.

Спикер ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари дал пресс-конференцию касательно удара по больнице в Газе, где находились сотни гражданских. По данным Израиля, в 18:15 по местному времени ХАМАС запустил ракеты по Израилю, а в 18:59 "Исламский джихад" выпустил 10 ракет. В то же время сообщили о взрывах вблизи больницы "Аль-Ахли".

Хагари заявил об "осечке" ракеты "Исламского джихада", которая упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.

"Анализ наших аэрофотозаписей подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было", - сказал он, добавляя, что повреждение было нанесено только автостоянке.

Спикер отмечает, что удар Израиля повлек бы большие последствия, в частности, был бы кратер от взрыва ракеты. В подтверждение своих заявлений ЦАХАЛ опубликовал кадры до и после взрыва в больнице "Аль-Ахли".

 

Также армия Израиля утверждает, что перехватила разговор террористов, говорящих об "осечке ракеты".

Представитель израильской армии обвинил ХАМАС в том, что боевики пытаются

Что этому предшествовало

Напомним, вчера вечером ХАМАС заявил, что Израиль ударил по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Боевики утверждали о якобы 500 погибших и сотнях раненых гражданских, находившихся в госпитале.

Израиль в свою очередь отверг обвинения и заверил, что не причастен к удару по гражданской больнице. ЦАХАЛ утверждает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

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ИзраильСектор ГазаХАМАС