Прямого попадания не было. В Израиле сделали заявление об ударе по больнице в Секторе Газа

Спикер ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари дал пресс-конференцию касательно удара по больнице в Газе, где находились сотни гражданских. По данным Израиля, в 18:15 по местному времени ХАМАС запустил ракеты по Израилю, а в 18:59 "Исламский джихад" выпустил 10 ракет. В то же время сообщили о взрывах вблизи больницы "Аль-Ахли".

Хагари заявил об "осечке" ракеты "Исламского джихада", которая упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.

"Анализ наших аэрофотозаписей подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было", - сказал он, добавляя, что повреждение было нанесено только автостоянке.

Спикер отмечает, что удар Израиля повлек бы большие последствия, в частности, был бы кратер от взрыва ракеты. В подтверждение своих заявлений ЦАХАЛ опубликовал кадры до и после взрыва в больнице "Аль-Ахли".

Также армия Израиля утверждает, что перехватила разговор террористов, говорящих об "осечке ракеты".

Представитель израильской армии обвинил ХАМАС в том, что боевики пытаются

Что этому предшествовало

Напомним, вчера вечером ХАМАС заявил, что Израиль ударил по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Боевики утверждали о якобы 500 погибших и сотнях раненых гражданских, находившихся в госпитале.

Израиль в свою очередь отверг обвинения и заверил, что не причастен к удару по гражданской больнице. ЦАХАЛ утверждает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".