Прямо зараз в столицях працюють над санкціями проти Росії. Це чіткий сигнал, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз у світі дипломати обговорюють введення санкцій проти Росії. Зокрема, які будуть включені в пакет стримування РФ від агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Прямо зараз в різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна і предметна розмова над конкретними економічними санкціями, які будуть включені в пакет стримування (Росії - ред.). Наше завдання полягає в тому, щоб довести цю спільну роботу до ефективного і чіткого результату", - заявив міністр.

Він також додав, що, те, що країни обговорюють введення економічних санкцій, є чітким сигналом для Росії.

"Головне, що Росія бачить, що відбувається, які питання обговорюються. І все це чіткий сигнал. Вони повинні думати двічі, а то й тричі, перш ніж приймати якісь рішення військового характеру",- додав Кулеба.