Прямой "прилет" в здание полиции и люди под завалами. Что известно об обстреле Кривого Рога

27 сентября российские войска атаковали ракетой здание управления полиции в Кривом Роге Днепропетровской области. Есть пострадавшие и жертва, людей продолжают искать под завалами.
РБК-Украина собрало все, что известно об атаке на данный момент.
После 9:00 в Украине, в том числе в Киеве была объявлена тревога. Военные предупредили об угрозе баллистики не только для столицы, но и для 12 областей, в том числе и для Днепропетровской.
Некоторое время спустя глава ОВА Сергей Лысак сообщил про взрыв в Кривом Роге. Жителей просили не оставлять укрытий до отбоя тревоги.
Через несколько минут Лысак уточнил, что оккупанты устроили ракетный удар по Кривому Рогу. Под обстрел попало админздание. Позже в Нацполиции Украины рассказали, что российские войска ударили по зданию местного управления полиции.
"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", - говорилось в сообщении.
Помомо здания полиции пострадали и дома, расположенные рядом. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в здание полиции было прямое попадание.
Первоначально спасатели сообщили о трех пострадавших из-за обстрела Кривого Рога.
"По состоянию на 10:20 пострадали 3 человека. Под завалами предположительно находятся люди", - говорилось в сообщении ГСЧС Украины, где уточнялось, что здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области частично разрушено.
Около 11:00 в Кривом Роге количество пострадавших выросло до четырех. Все четверо - мужчины, двое из которых госпитализированы.
"Пока неизвестна судьба четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается", - уточнил глава ОВА Сергей Лысак.
Около 12.20 число пострадавших в Кривом Роге возросло до пяти людей - двое госпитализированы, трое - нет.
Также кроме здания полиции, по данным главы ОВА, изуродованы 23 частных дома и 3 девятиэтажки, а еще - учебное заведение, повреждены более восьми десятков автомобилей, из них 8 служебных.
После 13:00 в Кривом Роге уже известно о шести пострадавших и одной погибшей женщине.
"К сожалению под завалами нашли погибшего человека. Женщина. Под завалами могут еще находиться три человека. Поисково-спасательная операция продолжается. Надеемся на лучшее…" - написал Вилкул.
В свою очередь раненым оказывается помощь.
"Трое раненых - мужчины 1978, 1979 и 1986 г.р. были оперативно доставлены в больницы города. Сейчас все трое в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте", - добавил он.
В ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, под удар беспилотников попал Измаил. Там три человека погибли, еще 14, в том числе трое детей, пострадали.
Кроме того, под ракетный удар попал и город Днепр. Здесь из-за обстрела был поврежден промышленный объект, там начался пожар.
В целом Россия запустила по Украине ракету "Искандер", две ракеты Х-22 и 32 дрона. ПВО сбила 24 "Шахеда".
При подготовке материала использовались источники: Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ГСЧС Украины, Нацполиция Украины, Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, Днепропетровскую облпрокуратуру.
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