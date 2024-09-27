Прямой "прилет" в здание полиции и люди под завалами. Что известно об обстреле Кривого Рога

Угроза баллистики и взрыв в Кривом Роге

После 9:00 в Украине, в том числе в Киеве была объявлена тревога. Военные предупредили об угрозе баллистики не только для столицы, но и для 12 областей, в том числе и для Днепропетровской.

Некоторое время спустя глава ОВА Сергей Лысак сообщил про взрыв в Кривом Роге. Жителей просили не оставлять укрытий до отбоя тревоги.

Прямой ракетный удар по зданию полиции, под завалами люди

Через несколько минут Лысак уточнил, что оккупанты устроили ракетный удар по Кривому Рогу. Под обстрел попало админздание. Позже в Нацполиции Украины рассказали, что российские войска ударили по зданию местного управления полиции.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", - говорилось в сообщении.

Помомо здания полиции пострадали и дома, расположенные рядом. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в здание полиции было прямое попадание.

Пять пострадавших и четверо людей под завалами

Первоначально спасатели сообщили о трех пострадавших из-за обстрела Кривого Рога.

"По состоянию на 10:20 пострадали 3 человека. Под завалами предположительно находятся люди", - говорилось в сообщении ГСЧС Украины, где уточнялось, что здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области частично разрушено.

Около 11:00 в Кривом Роге количество пострадавших выросло до четырех. Все четверо - мужчины, двое из которых госпитализированы.

"Пока неизвестна судьба четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается", - уточнил глава ОВА Сергей Лысак.

Около 12.20 число пострадавших в Кривом Роге возросло до пяти людей - двое госпитализированы, трое - нет.

Также кроме здания полиции, по данным главы ОВА, изуродованы 23 частных дома и 3 девятиэтажки, а еще - учебное заведение, повреждены более восьми десятков автомобилей, из них 8 служебных.

Жертва и шесть раненых

После 13:00 в Кривом Роге уже известно о шести пострадавших и одной погибшей женщине.

"К сожалению под завалами нашли погибшего человека. Женщина. Под завалами могут еще находиться три человека. Поисково-спасательная операция продолжается. Надеемся на лучшее…" - написал Вилкул.

В свою очередь раненым оказывается помощь.

"Трое раненых - мужчины 1978, 1979 и 1986 г.р. были оперативно доставлены в больницы города. Сейчас все трое в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте", - добавил он.