RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пригреет до +11, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня ожидается небольшой дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 22 февраля будет с небольшим дождем. Но в большинстве областей ожидается плюсовая погода. Местами пригреет до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине облачно с прояснениями. В восточных областях и Карпатах небольшой мокрый снег. На остальной территории, кроме юга, небольшой дождь.

На северо-востоке страны местами гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в среднем покажут +3 +8 градусов, а в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областях до +11.

Ночью температура будет от +3 до -2 градуса, а на востоке ожидается -1 -6 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +6 до +8, а ночью +1 +3 градуса.

Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве